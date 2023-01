“Por capricho no quieren dejarlo salir”: interponen habeas corpus para que Santrich quede libre

Eduardo Matías, abogado del integrante de la FARC, aseguró que el director de La Picota tiene los documentos para que se efectué la salida.

"Hemos interpuesto un hábeas corpus porque han pasado más de 30 horas de haberse ordenado la libertad inmediata para que el señor Santrich pueda concurrir a posicionarse ante el Congreso de la República, por una parte, y también prepararse para la comparecencia en el caso 001 de la JEP", aseguró Matías.

Entretanto, integrantes del partido FARC rechazaron un video difundido en las últimas horas que demostraría vínculos de Seuxis Paucias Hernández Solarte con el narcotráfico.

“Este video no soporta un peritaje, no soporta un análisis técnico, no es un material probatorio confiable", dijo Óscar Perdomo, vocero del comité de solidaridad con Santrich.

Benedicto González, quien ocupa la curul de Jesús Santrich, reveló que una vez el exguerrillero recobre la libertad se posesionará como congresista.

Hernández Solarte lleva 13 meses recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

El miércoles, la decisión de la JEP de negar su extradición y ordenar su libertad inmediata desató una tormenta política que incluyó la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez.

