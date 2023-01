Proceso contra Gustavo Malo no avanza en el Congreso, ¿por qué?

Uno de los tropiezos es el retiro de uno de los miembros de la subcomisión que rendirá informe sobre la acusación contra el magistrado.

Se trata de Telésforo Pedraza, quien dice que el proceso es improcedente e incluso podría estar incurriendo en prevaricato.

"Ni el presidente de la Cámara tiene competencia para nombrar este tipo de subcomisiones, sino que debe ser la Comisión de Acusaciones, el representante investigador es el que debe sustentar las razones por las cuales la comisión consideró que había méritos suficientes para acusar ante el Senado de la República al magistrado Malo", sostuvo.

Sin embargo, los otros miembros de la subcomisión desestimaron esa advertencia y explicaron por qué no han podido avanzar en el proceso contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien involucraron con el cartel de la toga.

“Estamos con nuestros asesores estudiando las piezas procesales pertinentes y después rendiremos el informe que nos exige la plenaria, pero de momento no hemos hecho nada, entre otras cosas, porque nuestro oficio no es calificar el proceso, nuestro oficio es decir si el procedimiento hasta el momento ha sido correcto”, dijo Germán Navas, representante y miembro de subcomisión.

Otro de los retrasos en la diligencia es, tal como reveló Malo en entrevista exclusiva para Noticias Caracol, es que sus abogados presentaron un recurso para que tuvieran en cuenta pruebas que, según él, los representantes investigadores, ignoraron.

“Siempre me he declarado inocente y por eso no he renunciado”:... Otra cosa dice el representante investigador Edward Rodríguez, quien afirma que "ese procedimiento ya está agotado aquí, lo que tiene que entregar la subcomisión es un informe respecto a la ponencia que presentamos con Fabio Arroyave, es claro que ya no hay ningún otro recurso".

Se espera que a finales de la semana sea presentado el informe que sería discutido en plenaria de la próxima semana. Esta deberá aprobar, archivar o regresar a la Cámara la acusación contra el magistrado Malo.

Finalmente, su suerte se definirá en el Senado, que establecerá si declara "indigno" al magistrado y le retira el fuero, con lo que su caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia.

Si Gustavo Malo es declarado indigno, se le quitaría el fuero y sería...