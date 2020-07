¿Qué pasó? Incertidumbre en familia de joven biciusuario que murió arrollado

En la vía que conduce a Bogotá con el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, Diego Alejandro Pardo perdió la vida tras ser arrollado después de salir a trabajar. Vía telefónica, le dijeron a su familia que había llegado al centro médico sin signos vitales luego de un accidente de tránsito .

“Sobre las 9:30 - 9:45 (del 17 de julio) fue arrollado por algún vehículo que no sabemos, no tenemos rastro, no tenemos videos, no sabemos qué pasó”, manifiesta Carlos Pardo, hermano de la víctima de 33 años.

La familia de Diego asegura que generalmente él se movilizaba en moto, pero horas antes se la habían inmovilizado.

Además de la tristeza que los embarga, padecen la incertidumbre de no saber con certeza qué fue lo que ocurrió, pues la bicicleta en la que el padre de dos niñas se movilizaba no estaba en el lugar donde presuntamente ocurrió el accidente.

“Lo atropellaron. No sabemos qué carro. Su bicicleta no apareció más y estamos en esta situación en este momento”, explica el padre de la víctima, Misael Pardo.

El llamado de la familia es para que se esclarezcan los hechos y se pueda hacer justicia. Consideran que esto les daría un poco de tranquilidad.

Publicidad

Un hecho similar ocurrió recientemente en Mosquera. Entérese: