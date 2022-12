Quedó en libertad Hugo Aguilar, exgobernador de Santander

Juez que tomó la decisión criticó duramente el papel de la Fiscalía y lamentó que no hubiera una investigación más exhaustiva.

En medio de abrazos y sonrisas, el exgobernador Hugo Aguilar festejó la decisión del juez 74 de garantías deno acoger la solicitud de la Fiscalía de enviar a la carcel a los cuatro detenidos por este caso de supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

"No queda otra alternativa (...) que la de despachar desfavorablemente la solicitud de medida aseguramiento de detención preventiva en contra de las cuatro personas y, como consecuencia de ello, se procederá a expedir las correspondientes boletas de libertad en forma inmediata", dijo el jurísta.

Los argumentos por parte del juez fueron muy duros y cuestionó a la Fiscalía.

"No podemos quedar solamente en una especulación, que porque para esa fecha estuvo entonces yo creo que ahorita también, o 'yo creo que el dinero posiblemente sea de esa fecha'. No, eso es lo importante de la investigación, lo que yo creo lamentablemente algo apresurado. La Fiscalía hubiera hecho una investigación más exhaustiva, posiblemente hubiera acertado lo que la judicatura el día de hoy está echando de menos", sostuvo.

Durante más de dos horas, el juez recalcó que no se podia culpar a Aguilar de conformar o financiar grupos al margen de la ley que ya se han desmovilizado.

"¿Qué elemento material probatorio tiene la Fiscalía para decir que el señor Hugo aún se encuentra vinculado con posibles integrantes de las AUC?", se preguntó.

La medida de libertad cobijó a su exesposa, exsuegra y a Jeison Albeiro Sáenz.

"Tampoco hay ningún elemento material probatorio que una a las otras tres personas frente a un grupo organizado al margen de la ley", concluyó el juez.

Las ordenes de libertad fueron expedidas de inmediato y la Fiscalía no presentó recurso de reposición.

