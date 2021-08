¿Rajados en educación no presencial? Corte Constitucional podría ordenar regreso a las aulas

A la luz de una ponencia de la Corte Constitucional, Colombia se rajó en educación no presencial en medio de la pandemia y de un prolongado paro nacional.

Noticias Caracol conoció un documento que lleva la firma del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que, de ser avalado por las mayorías, se convertirá en el primer fallo que cuestiona al gobierno por los estragos que dejará el vergonzoso contrato que pretendía llevar internet a los niños de las zonas rurales del país.

Así se refiere la ponencia a la caducidad, que dejó sin piso el contrato: “Esta decisión supone un atraso importante en la implementación de las iniciativas presentadas por el Ministerio como necesarias para garantizar la conectividad en las instituciones educativas rurales”.

La Corte Constitucional le achaca gran parte de la responsabilidad al penoso contrato del MinTic con el consorcio Centros Poblado s, cuya caducidad fue declarada por el Gobierno un día antes del discurso presidencial del 20 de julio en el que, para sorpresa de muchos, Iván Duque hizo este anuncio: "Ya tenemos 14.700 instituciones educativas oficiales que se han transformado para ser centros digitales".

“El presidente informó que todas estaban ya conectadas, que eran centros digitales. Eso no era cierto, en realidad solo iban conectadas 760, es decir, el 4.7 por ciento. Por lo tanto, en Colombia todavía no es posible una educación no presencial porque no hay la conectividad necesaria”, señala Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani.

14.745 instituciones rurales conectadas a internet, ese era el plan del contrato, una meta tan grande como la frustración.

Así la ve la ponencia que analiza la Corte Constitucional: “Aunque reconoce los esfuerzos del Ministerio en materia de conectividad en educación, también advierte que estos se han visto frustrados, en tanto que, esta decisión reproduce los problemas estructurales en conectividad del país, sin una solución viable en el corto plazo”.

Ante ello, el director del Instituto Alberto Merani resalta que “la dificultad que hay para la educación no presencial es una sola y es muy clara: no hay conectividad en el país”.

La paradoja de conectividad

El 33 por ciento de los estudiantes de colegios públicos en las ciudades no tiene internet y el 40 por ciento no tiene computador.

La brecha se hace más grande en las zonas rurales: 55 por ciento de los estudiantes no tiene internet y 53 por ciento no tiene computador.

Cuando los estudiantes logran acceder a un computador no necesariamente hay internet y cuando hay internet no necesariamente hay luz. Según el Dane, solo el 19 por ciento de los establecimientos escolares rurales del país cuenta con redes eléctricas óptimas.

El Gobierno les entregó a los entes territoriales la potestad de aplicar las reglas de bioseguridad para el retorno. No obstante, la Corte Constitucional ordenaría, de ser acatada la ponencia, que sea el Gobierno el que coordine con los entes territoriales el presupuesto para cubrir las necesidades básicas de los estudiantes en su regreso a las aulas.

Adecuar las instituciones académicas para que cuenten con agua, saneamiento básico, higiene, distanciamiento físico, transporte seguro y seguridad alimentaria señala la ponencia.

La Corte Constitucional también daría dos meses para que se garantice educación presencial en condiciones de bioseguridad, calidad e igualdad, y para culminar los procesos de vacunación de docentes y personal administrativo.