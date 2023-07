Rifirrafe entre fiscal y jueza en medio de audiencia contra José Manuel Gnecco

En un enfrentamiento entre el fiscal y la jueza terminó la audiencia en la que se decidía la libertad por vencimiento de términos a José Manuel Gnecco, sospechoso por el asesinato de su esposa, hecho ocurrido en octubre de 2022 en San Andrés.

“Les pido, por favor, respeto. Esta audiencia se debe llevar en medio del decoro y el respeto”, dijo la jueza sexta de control de garantías.

La molestia de la togada se dio por una supuesta intimidación del fiscal Mario Burgos en su contra: “Que la Fiscalía a través del suscrito la estaba presionando, amenazando, coaccionando, para que usted tome una decisión. Por favor”.

La supuesta presión, según la jueza, se habría llevado a cabo el pasado jueves, 13 de julio de 2023: “Si yo continúo, según lo que me está manifestando la Fiscalía, entonces seré objeto de sanciones. Desde ya me está prácticamente amenazando y coaccionando. No lo voy a permitir”.

Horas después y con los ánimos caldeados, Iván Jiménez, abogado de las víctimas, expresó su preocupación por tal afirmación.

“No puede predicarse que obrará como un tercero imparcial y objetivo cuando se ha indicado por su parte, su señoría, que se consideraba coaccionada”, dijo Jiménez.

“No tengo esa propiedad de amenazar ni coaccionar para que tomen una decisión. No amenazo, su señoría. Mire usted esas palabras que utilizó este delegado”, anotó el fiscal Mario Burgos.

Al final, la jueza resolvió que en este caso no se han vencido los términos y que el abogado José Manuel Gnecco Valencia debe permanecer detenido por el caso de la muerte de su esposa, María Mercedes Gnecco Serrano.

Así ha sido el proceso

El pasado 30 de junio de 2022 fue cobijado con medida de aseguramiento carcelario el abogado José Manuel Gnecco Valencia, señalado de asesinar a su esposa.

Inicialmente, el hombre dijo que intrusos habían atacado a su pareja en un intento por invadir su propiedad. Sin embargo, el ente investigador desvirtuó su versión.

“En la investigación se estableció que la mujer, mientras permanecía en la casa con su esposo, recibió un disparo que le causó la muerte. El material de prueba demostró que la casa estaba protegida por una cerca eléctrica que impedía el paso de extraños”, detalló la Fiscalía en un comunicado.