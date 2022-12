Senador Musa Besaile sigue prófugo: defensa asegura que se encuentra hospitalizado

No ha comparecido ante la justicia a pesar de la orden de captura expedida por Corte Suprema. CTI de la Fiscalía afirma que no ha podido localizarlo.

"El senador se encuentra en un estado crítico de salud, está hospitalizado en su domicilio y por eso se dificulta, un poco, las labores de coordinación con la corte (…) él no ha abandonado el país, él siempre ha dado la cara", aseguró Julián Quintana, abogado de Besaile.

Sala penal no aceptó la petición de la defensa del parlamentario de anular la orden de captura.

Corte Suprema ordena captura del senador Musa Besaile por escándalo... Corte Suprema no le creyó a Besaile su versión de haber sido extorsionado por el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

Besaile y Moreno, en su momento, se enfrentaron por ese tema en una diligencia en la Corte.

“Deje de llorar como una niña, usted antes debe estar agradecido conmigo”, afirmó Musa Besaile, en dicha reunión.

Pero Moreno desmintió que Musa fuera extorsionado.

“Usted pagó a sabiendas que se iba a beneficiar, usted pagó porque sabía que había un magistrado auxiliar que estaba con la convicción firme, producto de las evidencias, de que usted era merecedor de una apertura (investigación)”, sostuvo Moreno.

“Musa Besaile pagó por un servicio y no por una extorsión”: exfiscal... Hasta el momento, Besaile sigue prófugo de la justicia porque no hay claridad en qué sitio o en qué casa está hospitalizado para hacer efectiva su captura.

