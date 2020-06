“Si toca inaugurar la cadena perpetua, lo haremos”: Duque a soldados acusados de violación de niña

El presidente Iván Duque reaccionó duramente a la denuncia de la violación a una menor de 12 años, perteneciente al resguardo embera chamí, por parte de siete integrantes del Ejército Nacional.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario rechazó el aberrante acto: “No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena”.

No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena. He dado orden a @mindefensa apoyar diligentemente investigaciones de @FiscaliaCol — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 24, 2020

Y, horas más tarde, en un pronunciamiento advirtió que, de ser necesario, se hará uso de la cadena perpetua aprobada por el Congreso la semana pasada.

“Frente a este caso, que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía para establecer responsabilidades. Y, lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Pero, la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños en Colombia. Aquí estamos unidos para protegerlos a ellos”, enfatizó.

Colombia debe enfrentar con contundencia y drasticidad cualquier agresión a un menor. Nos duele que se señale a miembros de la #FuerzaPública de violar a una niña indígena. Iremos hasta el fondo de las investigaciones. pic.twitter.com/zCBWeUNURz — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 24, 2020

Cabe recordar que el proyecto, aprobado en el legislativo, debe ser revisado por la Corte Constitucional y promulgado por el Gobierno nacional.

