Sofía Petro reveló en sus redes que padece el síndrome del impostor: ¿qué es esta condición?

En sus redes sociales, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro , manifestó que sufre del síndrome del impostor. Este trastorno, según especialistas, es más frecuente de lo que se cree y afecta a 7 de cada 10 personas.

“Estos días mi síndrome del impostor está apoderándose un poco de mí”, escribió Sofía Petro en sus historias de Instagram.

Publicidad

El mensaje causó preocupación entre sus seguidores y curiosidad entre los internautas, pues se trata de una condición de la que no se habla todos los días.

La doctora Valerie Young ha dedicado muchos años a estudiar a fondo el síndrome del impostor. Ella asegura que esa condición afecta al 70% de las personas y que comienza cuando un individuo no es capaz de reconocer sus logros y cree que todo lo que ha conseguido es gracias a un golpe de buena suerte.

“Esta tendencia de descartar o disminuir la evidencia obvia de nuestras habilidades es el síndrome del impostor”, manifestó en una charla la doctora Young.

Además, la especialista hizo referencia a la manera de abordar ese síndrome para empezar a tratarlo: “Hablar de los sentimientos de impostor es el comienzo, pero no le puedes compartir tu salida del síndrome a todos. Lo que funciona bien es comenzar reconociendo que las personas que no se siente impostores no son más inteligentes o capaces que nosotros”.

Publicidad

“La única diferencia es que tenemos pensamientos diferentes”, recalcó la especialista.