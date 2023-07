Suspenden labores de búsqueda en Quetame por represamiento en río Contador

En la tarde de este 20 de julio de 2023, se ordenó la suspensión de búsqueda de los afectados por la avalancha en Quetame y la evacuación de la zona. Lo anterior, por el represamiento del río Contador, una situación que podría ocasionar otra tragedia.



El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, habló sobre esta situación.

“Una vez verificadas las condiciones de riesgo de la zona se evidenció un represamiento en la parte alta y baja del río Contador. Por lo cual, de manera inmediata, se suspendieron de manera temporal las acciones de búsqueda y rescate y se tomaron acciones preventivas de evacuación a los habitantes”, aseguró Farfán.

Asimismo, el capitán pidió a las personas que eviten entrar al río Negro y al río Contador, pues esta situación podría ocasionar otra tragedia.

#ATENCIÓN | Suspenden tareas de búsqueda en Quetame por represamiento en la parte alta y baja del río Contador. Autoridades piden a ciudadanos evitar el ingreso a la zona.



Hablan los sobrevivientes

Noticias Caracol obtuvo el relato de un sobreviviente de la avalancha en Quetame . Yesid Rozo contó cómo hizo para salvarse del deslave registrado exactamente en la vereda Naranjal.



“Desde mi niñez viviendo acá y muy duro ver así la vereda, ya totalmente destruida”, aseguró este sobreviviente de la avalancha en Quetame.

Yesid Rozo contó que a las diez y media de la noche del pasado lunes, 17 de julio de 2023, estaba con su familia en la vereda Naranjal.

“Nos dieron un aviso, que estaba la quebrada grande, por lo que nos fuimos a la casa más alta en la parte de arriba y desde ahí se miraba que la quebrada estaba muy crecida, pero nunca nos imaginamos una cosa de estas”, afirmó.

Relató que, como era habitual ese tipo de alertas, decidió regresar a su casa.

“Me fui para allá y me acosté a dormir, y, a la media hora de estar ahí, empezamos a escuchar estruendos, yo lo que hice fue abrazar a mi familia, mis dos niños. Mi pieza, gracias a mi Dios, no la tumbó, y ya cuando salimos a mirar, pues no había nada”, dijo.

En medio de la oscuridad salió con su familia de la casa, pero otros familiares y vecinos ya no estaban.

“Olía mucho barro, estaba totalmente barrido todo, y yo le dije a mi esposa ‘ya no hay nada’, mi mamá, mis tíos, ‘no hay nada’… Nos bregamos a salir por entre el carro mío, que quedó metido entre la casa. Salimos con mi esposa por encima del carro y los dos niños”, anotó.