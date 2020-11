Testigo estrella en caso Odebrecht asegura que mintió “adoctrinado” por expresidente de la ANI

Durante una audiencia judicial del escándalo de Odebrecht, un testigos estrella declaró en contra del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, en este caso de corrupción.

Juan Sebastián Correa, exasesor de Andrade, aseguró que fue testigo de varias reuniones entre su jefe y Eleuberto Martorelli, entonces presidente de Odebrecht, y con varios congresistas del momento.

También contó que el expresidente de la ANI se reunió con Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos presidente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en su declaración fue que, al parecer, fue presionado a cambiar su versión sobre estas reuniones ante la Fiscalía.

“El señor Andrade me manifiesta primero que tenemos que negar los ingresos de las personas; segundo, que no debemos reconocer las comidas y tercero, que debemos hablar con el exsenador Bernardo Miguel Elías para ir en la misma línea. Cuando soy citado el 20 de febrero a entrevista en la Fiscalía General de la Nación procedo a decir lo que me había adoctrinado el señor Andrade. Me preguntan en la Fiscalía si yo he asistido a cenas o a reuniones externas con el exsenador Elías y, según lo inculcado por el señor Andrade, yo me sostengo en la mentira”, dijo en audiencia.

En día de ayer, Gabriel García Morales, otro importante testigo del caso, negó tener conocimiento de la participación de Andrade en el sonado escándalo de corrupción.