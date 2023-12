Vidente asegura que habló con Mauricio Leal: “Él quiere que la persona pague”

La vidente Ayda Luz Valencia aseguró que habló con Mauricio Leal y la madre de él, Marleny Hernández, tras visitar la peluquería del fallecido estilista.



Junto al programa Lo Sé Todo del Canal Uno, la vidente caminó cerca del establecimiento que perteneció al vallecaucano y compartió que empezó a experimentar cosas extrañas. Fue tal la magnitud de la experiencia que incluso aseguró que no podía caminar.

“Ya lo estoy sintiendo, además, siento que no puedo caminar... Bueno, acá yo les habló directamente como él, como si él fuera quien estuviera contando la historia... No siento que él no haya perdonado, es como él quiere que la persona pague como sea justo”, indicó.

Asimismo, manifestó que el estilista le comentó que, pese al apoyo que le brindó a su hermano Yhonier Leal, para este “nunca era suficiente”.

"Quería el mismo espacio mío, el mismo reconocimiento mío y quería tener un lugar solo para él", señaló Ayda Luz Valencia, supuestamente hablando como Mauricio Leal.

El programa le preguntó a la mujer si esta podía entablar contacto con la madre de Mauricio Leal, quien fue asesinada junto al estilista. "La energía que siento con ella sí es mucho más fuerte, de angustia, me dice que ya perdonó, pero que no lo podía creer: 'Hasta dónde llegó por tapar unas cosas que tenía que tapar y no quería que se supieran'", indicó.

Las declaraciones de la reconocida vidente no tardaron en ser comentadas por los internautas.

“Respeten y déjenlo descansar en paz. Señora, respete la memoria de una persona muerta”, “Esta señora siempre me ha parecido muy mentirosa”, “No saben qué inventar para llenar espacios”, “Déjenlo descansar, a los muertos no hay que andar invocándolos”, dijeron algunos.

