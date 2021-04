"Yo traje el virus a la casa": mea culpa de jóvenes que se confiaron con el COVID-19

Una de las grandes preocupaciones de la pandemia ha sido la forma de actuar de algunos jóvenes a los que poco les importó la delicada situación a causa del COVID-19 .

Entre fiestas, reuniones y paseos, estos jóvenes han terminados en focos de contagio que acaban afectando a sus familias.

Algunos le hablaron a Noticias Caracol de su sentimiento de culpa por lo que le hicieron vivir a sus familias.

“Mi papá fue el que más duró, le dio después. Sentí culpa porque de alguna manera supe que yo traje el virus a la casa, entonces, fue bastante duro verlo ahí en la cama, viéndolo saturado y tan extenuado todo el tiempo. No se podía levantar”, expresó uno de los jóvenes contagiados.

Otro que siente culpa es un joven que se vio con su novia, dice que se cuidó mucho en la pandemia, pero llegó un momento que no resistió la distancia y el COVID alcanzó a su padre.

Publicidad

Él, como muchos jóvenes, han sido testigos de cómo un descuido o las reuniones con amigos terminaron poniendo en riesgo a sus seres queridos.

“Yo recuerdo que un día antes de haber tenido la prueba PCR, yo estuve conviviendo con mi papá, estuve en el cuarto con él y con la esposa, y cuando yo me enteré que salí positivo me encerré, pero en ese momento ya tenía la carga viral muy alta, contagié a mi papá y empezó a presentar síntomas “, manifestó este joven contagiado.

Los padres de estos dos jóvenes superaron afortunadamente el COVID, pero sus hijos sufrieron viendo los efectos que causó en ellos.

“Yo me sentí demasiado preocupado ,inclusive, mi papá es una persona que tiene 56 años, pero puede sufrir síntomas graves. Igualmente recuerdo que mi papá presentó un cuadro de ansiedad una noche en la que no podía dormir , en un momento pensé que me tocaba llevarlo a UCI”, agregó.

En Colombia, los contagios entre los 20 y 29 años llegan a 530.720 casos y entre los 30 y 39 años se han confirmado 561.322 contagios.

En las últimas semanas, se ha visto un repunte en el contagio de personas entre estos rangos de edad con serias complicaciones de salud.