Construcción y manufactura solo podrán reactivarse en Bogotá cumpliendo estos requisitos

El primer sector empezará a retomar labores durante las próximas dos semanas y el segundo a partir del 11 de mayo, anunció la alcaldesa Claudia López.

“Por fortuna el presidente nos escuchó y permitió que la reactivación económica de las ciudades sea gradual”, dijo la mandataria capitalina al informar que este 27 de abril “no empieza ninguna empresa a funcionar, lo único que empieza es el alistamiento y el registro en la página https://bogota.gov.co/reactivacion-economica”.

Las empresas del sector de la construcción que reciban luz verde tendrán que establecer el siguiente horario para laborar: entre las 10:00 a.m. y las 7:00 p.m.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que son los alcaldes los que tienen la potestad para definir la gradualidad con la que van a empezar a funcionar estos sectores en cada ciudad.

"Las empresas de los subsectores de la industria manufacturera no podrán, y repito, no podrán operar hasta tanto no hayan realizado el proceso de validación ante la Secretaría Distrital o municipal, por eso es que hemos dicho desde hace varios días: los alcaldes tienen la llave de la gradualidad, nosotros abrimos el escenario, pero ustedes alcaldes serán los protagonistas de este proceso", recalcó.

Nuevas medidas de cuarentena en Bogotá a partir de este 27 de abril

La alcaldesa López señaló que desde este lunes las personas entre los 18 y 59 años podrán ejercitarse al aire libre de seis a diez de la mañana con todas las medidas de protección, incluyendo el tapabocas.

“Podrán salir una hora al día a caminar cerca de su casa o a practicar deporte cerca de su casa”, detalló.

También anunció un alivio para el bolsillo: “un descuento en los servicios públicos para que la gente se pueda quedar en casa. Esperamos que ese descuento pueda ser de un 20% en el pago de servicios públicos en Bogotá”.

Otra de las acciones que está fortaleciendo el Distrito es ampliar la capacidad de kilómetros de ciclorruta.

El presidente Iván Duque, por su parte, reiteró que "este ejercicio que empieza con gradualidad en el sector de construcción, con gradualidad en el sector de manufactura, de la mano con los gobernantes locales, va a marcar una pauta de los próximos pasos, en la medida que nosotros vayamos dando la recuperación de la vida productiva, pero lo haremos con la suficiente responsabilidad, con la cultura y la disciplina ciudadana”.

Sin embargo, advirtió que si se registran retrocesos frente a la batalla que el Gobierno nacional ha dado contra el coronavirus “debemos tener también la capacidad de tomar medidas rápidas”.