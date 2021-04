Chris Froome le envió un mensaje a quienes lo descartan para la lucha en el Tour de Francia

A Chris Froome se le ha visto sufrir en las dos carreras que ha disputado este año (UAE Tour y Vuelta a Cataluña), pero sigue firme en su objetivo de luchar por su quinta corona en el Tour de Francia.

“No es difícil de imaginar que la gente ya me haya descartado y es algo que me parece bien. Yo sé de dónde vengo. He tenido que aprender a caminar de nuevo y eso es algo que siempre tengo muy presente. Es algo que demuestra lo lejos que he llegado en el último año”, dijo Chris Froome en entrevista con Het Nieuwsblad.

Chris Froome, de 35 años, espera seguir su progresión y llegar en forma al Tour de Francia, que es su gran objetivo de la temporada.

El británico volverá competir en el Tour de los Alpes, del 19 al 23 de abril.

