¿Es el sucesor de Nairo? Miguel Ángel López fue sincero sobre el papel que tendrá en Movistar

Miguel Ángel López llegó al Movistar para ser uno de los líderes en la temporada 2021. El boyacense sabe su compatriota Nairo Quintana le dejó una vara alta en el conjunto telefónico.

“No sé si sucesor de Nairo. A mí también me gusta pelear las grandes vueltas, creo que las pruebas de tres semanas se me dan bien. Siempre he sido un corredor atacante. Así lo hice desde que empecé en juveniles. Cuando hay piernas, lo intento. Cuando no ataco es porque no tengo con qué atacar. Nunca me quedo con las ganas”, dijo Miguel Ángel López en entrevista con ‘El Mundo’ de España.

Por otro lado, Miguel Ángel López habló del secreto de Egan Bernal, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel para brillar a temprana edad. “Desde los 14 años se preparan como profesionales, con dieta y entrenamientos específicos. Cuidan todos los detalles y llegan a profesionales haciendo todo perfecto. Nosotros no mirábamos tanto la tecnología. Ellos están al tanto de lo último que va saliendo”.

El nacido en Pesca, Boyacá, también fue sincero sobre el papel que va a tener en el Movistar. “A mí me gusta aspirar a las tres grandes, pero es posible que tengan otro rol para mí. Estoy aquí para acatar órdenes. Ellos son los que mandan. Si tengo la oportunidad de ir al Tour de Francia y luego tengo que dar la mano por otro en la Vuelta a España, no hay problema”.

Miguel Ángel López, de 26 años, finalizó diciendo que su objetivo en esta temporada es “ganar una gran vuelta”.

