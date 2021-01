“No fueron momentos fáciles”: Mariana Pajón envió un mensaje tras recuperarse del COVID-19

Mariana Pajón contó cómo fue su batalla para recuperarse del COVID-19 , enfermedad que la sacó durante un tiempo de las pistas. La bicicrosista envió un mensaje a sus compatriotas para que se cuiden.

“Se me salió de las manos, vinimos a una carrera en Estados Unidos y la gente no se cuida como quisiéramos, incluyéndome. De pronto a veces uno se descuida y en ese momento pasa. Nosotros tuvimos todos los protocolos con toda la responsabilidad del mundo y me pasó, no fueron momentos fáciles estuve mucho tiempo fuera de las pistas y fuera del entrenamiento y más que eso con salud un poco ahí retadora saliendo de este problema”, relato Mariana Pajón.

Por otro lado, Mariana Pajón dejó claro que su principal preocupación eran sus seres queridos porque “cuando estás infectado eres un arma para tu familia y para los más cercanos”.

Mariana Pajón, de 29 años, finalizó diciendo que “me siento mucho mejor. Quiero decirle a todos que cuiden a los que más quieren. Yo la verdad me cuidé muy bien y a nadie más le pasó, ni a mi familia ni nadie más. Así que a todos mucho ánimo, a cuidarnos y vamos a salir de esta”.

La antioqueña se encuentra en Estados Unidos, donde se prepara para empezar la temporada. El tercer oro olímpico en BMX es el gran objetivo en Tokio.

