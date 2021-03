Sergio Higuita fue autocrítico tras Tirreno-Adriático: “Tengo que aprender de todos los errores”

Sergio Higuita finalizó en el puesto 35 de la general de la Tirreno-Adriático a 22:12 del campeón Tadej Pogacar. El colombiano hizo un balance de su actuación en la competencia World Tour.

“El balance de esta Tirreno-Adriático ha sido muy bueno por las sensaciones que me deja, pero un poco agridulce por el fallo que tuvimos en la etapa de frío donde me demoré mucho en ponerme la ropa de invierno y me dio hipotermia. Esto nos lastró la clasificación general”, dijo Sergio Higuita en declaraciones divulgadas por su oficina de prensa.

El colombiano de 23 años resaltó que “tengo que aprender de todos los errores, aún soy muy joven”.

La próxima carrera de Sergio Higuita será la Milán-San Remo, el primer monumento de la temporada.

Publicidad

“La hago por primera vez en mi vida, una distancia demasiado larga, 300 kilómetros que pienso que con estos días de recuperación la podemos hacer muy bien. Disfrutaré bastante de esta carrera y daré lo mejor de nuevo”, finalizó.

⚽ Vea acá las noticias del mundo del fútbol: selección Colombia, liga nacional, campeonatos internacionales y mucho más.