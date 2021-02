Tadej Pogacar contó “la locura” que hizo con el dinero que le dieron por ganar el Tour de Francia de 2020, competencia en la que se impuso tras arrebatarle el maillot amarillo a Primoz Roglic en la etapa 20.

“Mi única locura es haber comprado un reloj para todos mis compañeros, pero es una costumbre normal para un ganador del Tour de Francia”, aseguró Tadej Pogacar en entrevista con Le Parisien.

Por otro lado, el joven de 22 años reveló que “no he cambiado mi estilo de vida” tras ganar el Tour de Francia “no me compré un apartamento nuevo. Me he quedado con el mismo, que no es tan grande”.

Tadej Pogacar, quien regresará al Tour de Francia para defender su título, finalizó diciendo que “a nivel personal, este dinero me dio la oportunidad de invitar a mi novia a un par de buenos restaurantes. Eso es todo”.