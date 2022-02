Artesanías Pinguagua, el emprendimiento de una víctima del conflicto con el que ha salido adelante

En Palermo, Huila, Noticias Caracol conoció a una emprendedora que se dedica a elaborar artesanías en pindó. Lina Mercedes Manchola es una mujer víctima del conflicto armado en Colombia y, a pesar de esta situación, ella decidió dejar su pasado atrás para armarse de resiliencia y lograr salir adelante.

“Allí conocí y me enamoré del pindó y tuve la idea de crear una empresa. Durante todos estos años, me he capacitado en la tejeduría, en el diseño y la elaboración. Son muchas formaciones de la mano con el SENA y muchas instituciones que me ayudaron”, contó Lina, cuyo emprendimiento se llama Artesanías Pinguagua

Publicidad

El pindó es la materia prima que utilizan las artesanas para elaborar sombreros, blusas, bolsos y hasta cotizas.

“Nuestro producto insignia es el sombrero de pindó, ya que es el patrimonio material del departamento del Huila, porque hace parte del ajuar del traje del sanjuanero huilense”, dijo esta víctima del conflicto armado y ahora emprendedora.

Publicidad

Asimismo, Palermo es conocida como la población huilense donde se elaboran las artesanías de pindó y gracias a las ideas que ha desarrollado Lina, se ha impulsado esta actividad económica en dicha zona de Colombia.

“Tejían trenza y no sabían qué hacer con ella porque nadie se las compró y, si se la compraban, era a un precio muy barato. Entonces, me propuse, como proyecto de vida, mejorar la calidad de vida de ellas”, añadió Lina Mercedes.

Publicidad

“Uno se siente vivo al ver que todavía las personas como Lina lo necesitan a uno, para que uno haga”, expresó la artesana Luis Leiva.

Estas maestras artesanas, que por años se han dedicado a la tejeduría, también hacen parte de este emprendimiento.

Publicidad

Artesanías Pinguagua genera 35 empleos directos e indirectos a adultas mayores, mujeres cabeza de hogar y jóvenes universitarias.