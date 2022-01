Cómo acceder a los subsidios de vivienda nueva VIS o no VIS en Colombia

En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, reveló varios detalles acerca de los requisitos para adquirir subsidios de vivienda nueva en Colombia. Según lo revelado por el funcionario, en 2021 en el país se vendieron 230 mil casas, una cifra que superó la de los años anteriores.

En años pasados se vendían 140 mil viviendas aproximadamente, según datos del Ministerio de Vivienda.

¿Cómo acceder a un subsidio de vivienda nueva VIS?

El ministro señala que el primer requisito y seguramente el más importante es que dichas familias interesadas no cuenten con una vivienda propia, además, sus ingresos no deberán superar los 2 SMMLV.

Cabe mencionar que para acceder a los subsidios de vivienda nueva VIS (vivienda de interés social) el valor de la propiedad no puede superar los 150 millones de pesos.

“Se acercan a la sala de ventas y llegan con dos novedades. Primero, con un fiador, y ese fiador es el Gobierno Nacional. Esa es la razón por la que los niveles de desembolso de crédito están tan altos, porque los bancos tienen la certeza de que esos créditos tienen una garantía (…). Segundo, si tiene caja de compensación, usted arranca con 50 millones de pesos en el bolsillo”, dijo el ministro de Vivienda.

Si las familias interesadas tienen caja de compensación, prácticamente ya cuentan con la cuota inicial del préstamo de la propiedad.

Malagón también resaltó que las familias no necesariamente necesitan tener un ahorro para acceder a estos subsidios de vivienda.

La duración del crédito en este caso puede ir hasta los 30 años.

Como un segundo ejemplo, hay muchos trabajadores informales en Colombia que no cuentan con una caja de compensación, en este caso, recibirán un subsidio de 30 millones de pesos y el fiador seguirá siendo el Gobierno Nacional.

Es importante recordar que es obligatorio que la propiedad sea nueva para aplicar a estos subsidios.

“Las viviendas nuevas incentivan a mayor contratación de mano de obra. Gracias a este programa pasamos de tener 840 mil empleados antes de la pandemia a 1.030.000 trabajadores”, señaló Malagón.

Una vivienda no VIS es aquella cuyo valor varía entre los 150 y los 500 millones de pesos, independientemente de que la propiedad sea nueva o no. En este caso, el ministro recalcó que el Gobierno no ofrecerá un aporte para la cuota inicial, sin embargo, sí otorgará 500.000 pesos mensuales durante 7 años para ayudar al pago de las cuotas del crédito hipotecario.

Además, al igual que en la vivienda VIS, el Gobierno será el fiador de estos ciudadanos. Estos préstamos aplican para familias cuyos ingresos superen los 2 SMMLV.

“La meta para este año es llegar otra vez a 230 mil casas vendidas y otorgar más de 90 mil subsidios”, concluyó Malagón.

