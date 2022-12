En 2019 se le quitarían tres ceros al peso colombiano si así lo aprueba el Congreso

Solo se eliminaría la palabra “mil” de los billetes y esto no tendría costo, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La idea, planteada inicialmente por el fiscal Néstor Humberto Martínez, sería plasmada en un proyecto que se presentará en el Legislativo entre marzo y junio de este año. Si completa el trámite en el tiempo establecido, a partir de enero de 2019 iniciaría la transición.

“Un billete dura normalmente dos años en circulación. Entonces, en la medida en que vayan saliendo se ponen unos nuevos. Esto no tiene un costo adicional”, afirmó Cárdenas.

“Simplemente se va a quitar, a futuro, la palabra ‘mil’ que está por cierto en una letra muy chiquita en los billetes, porque desde que lo pusimos en circulación era pensando que a futuro íbamos a quitar los tres ceros”, añadió.

El ministro de Hacienda aseguró que se brindará un plazo amplio para que las empresas puedan hacer sus listas de precios, así como restaurantes y supermercados.

La idea no les suena a muchos colombianos, que consultados por Noticias Caracol hablaron de sus prevenciones.

“Sería un bajón grandísimo al nivel comercial, porque ya básicamente la mercancía tendría menor valor. Necesitamos es que suba, no que baje”, dijo el comerciante Daniel Merchán.

“¿Por qué no seguimos con la misma moneda? No se beneficia uno”, opinó Saide Sarmiento, una ciudadana bogotana.

