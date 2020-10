La SIC impone millonaria sanción a Rappi por violar las normas de protección al consumidor

La plataforma Rappi fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con multas superiores a los 2.400 millones de pesos. La primera de las sanciones es por violar la normatividad de comercio electrónico y atentar contra los consumidores.

Según la SIC, eso significa que Rappi no entregaba información mínima, no tenía una información clara o pública de precios y no se brindaba información precisa sobre el cambio a dar a los usuarios luego de que pagaran una transacción.

En 2019, la SIC había decretado una orden administrativa contra la empresa. Sin embargo, esta no fue cumplida, fue ignorada y por lo tanto se les impuso otra multa de cerca de 700 millones de pesos.

Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercios, indicó que “dentro de las conductas que está probadas está que Rappi percibe ingresos por las transacciones que se realizan en su plataforma, así mismo, está encargada semanalmente de hacer las compensaciones por pagos, devoluciones, etc. y adicionalmente tiene sus propios mecanismos para hacer ventas sin necesidad de sus aliados”.

Estas últimas, expresamente, son la figura del Rappiantojo, Rappi prime, Rappi tome y tienen métodos de pago propio como Rappi créditos y Rappi play, dijo el superintendente.

“Además de eso, Rappi es quien atiende directamente las Peticiones Quejas y Recursos (PQR) de los consumidores colombianos”, añadió Barreto.

Rappi aún puede solicitar una revisión a la sanción de 1.700 millones de pesos después de que entregue a la SIC todas las pruebas que demuestren que no hay espacio para la multa.

Sin embargo, tanto Rappi como otras aplicaciones aseguran que, como en Colombia no está regulado este mecanismo, no deben cumplir con las disposiciones exigidas.

Aunque en la SIC creen que es una plataforma de comercio electrónico y debe regirse como tal.