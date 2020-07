“Los días sin IVA no cumplieron a cabalidad con su propósito”: ACOPI

El desempleo en Colombia disminuyó 1,6% con respecto a la cifra de mayo. Pese a esta leve mejoría, este indicador sigue siendo alto: 19,8%.

El pico, las cifras más críticas de desempleo, estuvo en abril, pero en mayo hubo un empuje y se vio reflejado en el incremento de la población ocupada. Esto es evidencia de los sectores que se reactivaron, explicó el DANE.

No obstante, desde la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, señalan que “si bien se ha dado reapertura a algunos sectores, hay muchos otros que no han podido salir. En la encuesta hecha en Bogotá, para el 12 de julio, un 40% de micro, pequeñas y medianas empresas se encontraban cerradas”.

María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ACOPI Bogotá, señala que aún falta ver el impacto de las cuarentenas obligatorias por localidades.

Otro de los llamados de atención que hizo esta asociación fue sobre el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.

“El acceso a los créditos fue muy limitado”, ACOPI.

“Muchas de las empresas no pudieron acceder. Debían recibir un subsidio más rápido y eficiente en los primeros días de la pandemia y no esperar hasta mayo, cuando ya muchas no podían cumplir los requisitos”, agregó la subdirectora.

Respecto a los días sin IVA explicaron que “gran parte de los productos de consumo que se producían en el país antes de la pandemia ya tenían un reemplazo en su mercado interno por mercancías extranjeras. Ese problema de la demanda es mucho más visible en la pandemia”.

En contexto:

Finalmente, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó un dato relevante: “Genera alerta que las actividades de entretenimiento, artísticas y servicio doméstico han caído más en junio que en mayo”, cuando se registró la cifra más alta de desempleo en medio de la pandemia por coronavirus.