Pensión: ¿qué pasa si se cotizan más semanas de las solicitadas?

En Colombia, la edad estipulada de pensión es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Además, se requieren 1.300 semanas de trabajo (25 años aproximadamente). La programación de este ahorro se puede realizar a través de entidades como Colpensiones, Porvenir y Protección, entre otros.

Cabe destacar que los ciudadanos que estén cotizando mediante un fondo de pensión privado pueden realizar aportes adicionales voluntarios, esto significa un aumento del valor al momento de recibirla.

Todas las personas que hayan cumplido las 1.300 semanas cotizadas iniciarán con un porcentaje de pensión del 60%, pero si cotiza más semanas fuera de las obligatorias, puede aumentar hasta un 80% hasta que cumpla con la edad exigida.

Sin embargo, si usted se encuentra cotizando en Colpensiones o en el Régimen Solidario de Prima Media este caso no aplicaría.

El Sistema de Seguridad Integral hace hincapié de que el valor máximo de pensión es de 20 SMMLV.

Por otro lado, si una persona que empieza a cotizar una pensión desde muy joven puede ocurrir que cotice más semanas de las requeridas, en ese caso, también se verá reflejado el aumento de porcentaje de pensión.

Adicionalmente, el valor de este ingreso dependerá del valor de salario recibido en los últimos 10 años antes de jubilarse, no obstante, el aumento de la pensión tendrá lugar cada 50 semanas adicionales. De lo contrario, si no se llega a este número, no se verá aumento alguno.