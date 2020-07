Qué contesta Fenalco a Claudia López, quien dijo que pico de COVID-19 se relaciona con día sin IVA

Al ser preguntado sobre lo que la alcaldesa Claudia López dijo, respecto a que el pico de la pandemia tiene que ver con el primer día sin IVA, el director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca contestó: “tiene toda la razón, donde hubo aglomeraciones se generó contagio”.

Y aunque reconoció que el comercio electrónico fue una buena alternativa para la segunda jornada comercial, este “no alcanza a suplir las necesidades y no todos están preparados”.

Fue por eso que expresó su preocupación por las cuarentenas sectorizadas en Bogotá .

“Un cierre nuevamente va a generar unos efectos catastróficos para el comercio, para la economía, se termina ahogando”, dijo.

Afirmó que “muchos comerciantes no van a poder aguantar esta cuarentena, que va a ser prácticamente de un mes, porque muchos tienen sus locales en unos lugares y sus trabajadores viven en la localidad contigua” que estará aislada o viceversa.

Aceptó que la ciudad se encuentra en un pico muy alto del coronavirus y que es preocupante, pero sostuvo que “en la medida en que se cierra el comercio formal, el comercio informal continúa”.

Es ahí “donde no se cumplen las restricciones (de bioseguridad) porque (los comerciantes) no tienen otro camino que salir a hacer sus ventas”, subrayó.

Y sostuvo que “en la medida que sigamos con más restricciones vamos a tener más gente en la informalidad”.

Orrego añadió que “las pymes y mipymes no resisten más cuarentenas si realmente no hay una alternativa que nos permita funcionar”, y más cuando los empresarios “tienen que continuar pagando (porque la cuarentena) no es una incapacidad”.