“Nunca me esperé estar aquí”: Samuel, el niño que quiere caminar, espera cumplir su sueño en Bogotá

El pequeño de 9 años dice sentirse como en una película. Junto a su mamá, inició la travesía para intentar hacer realidad su más grande deseo.

Samuel Alejandro Vega salió de La Plata, Huila, y arribó a la capital colombiana en un helicóptero de la Fuerza Aérea el fin de semana.

El niño había pedido ayuda a través de El Periodista Soy Yo para recibir un tratamiento que le permita cumplir su sueño de caminar.

“Estoy feliz porque yo nunca me esperaba estar aquí. La idea era solo para que una persona lo viera y me ayudara, pero que llegara hasta aquí me pone muy feliz”, dijo ya en el Instituto Roosevelt, donde fisioterapeutas y terapistas ocupacionales evalúan su caso para determinar el tratamiento a seguir.

“Es determinante poder saber qué tiene, cuáles son los alcances, cuál es el tipo de patología que tiene y cuáles son las posibles alternativas terapéuticas”, explicó Andrés Rodríguez, director de la institución.

Los médicos del centro especializado confían en tener un diagnóstico claro dentro de una semana y empezar con el tratamiento de Samuel Alejandro en menos de un mes.