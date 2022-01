A actriz de Rebelde le amputarán parte de un dedo debido a un cáncer

Grettell Valdez, actriz mexicana que ha participado en producciones como Rebelde y Lo que la vida me robó, se someterá a una intervención quirúrgica donde le amputarán parte de un dedo pulgar.

Mediante una transmisión en vivo en Instagram, Grettell reveló a sus seguidores que en 2018 fue diagnosticada con cáncer en los dedos pulgares. Por fortuna, los médicos le detectaron a tiempo la enfermedad y retiraron la parte afectada con éxito.

En aquel entonces se creyó que todo se había solucionado, sin embargo, durante unos chequeos recientes, los doctores le encontraron una afectación en el mismo dedo donde fue intervenida.

El médico de la actriz de Rebelde explicó que se trataba de un virus en el interior del dedo que podría desarrollar cáncer.

“Es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz. Por suerte, ya sabemos qué es. Sí, me van a quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, sostuvo Grettell en una entrevista con el programa ‘Hoy’, de Televisa.

Hasta el momento no se conoce fecha de la cirugía, no obstante, la actriz de Rebelde aseguró que se siente tranquila.

