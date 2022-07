"A mi hija no me la van a quitar": Carlos Feria habló de caso con el ICBF

Tras las numerosas críticas que han lanzado en su contra, Carlos Feria se pronunció en redes sociales y aseguró que el ICBF ya visitó su residencia y que su hija fue examinada por un psicólogo.



"Para todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente, están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores", dijo Carlos Feria. "No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar", agregó.

"A los que tienen páginas y se desnudan no le ven nada de malo. A los que hablan de drogas… A los que realmente le hacen un mal a esta sociedad que, literalmente, le demuestran a los niños un mal ejemplo. Ah, pero yo hago un video tomando agua y pasándoselo a mi hija… ¡Yo soy el papá!", reclamó.

Carlos Feria también expresó que toda esta situación le ha afectado mucho a él y a su pareja. "Dios ya me perdonó. Me empecé a refugiar más en Dios", comentó.



El influencer concluyó diciendo que no volverá a publicar videos de este tipo con su hija y "de pendejo subí eso. Lo subí inocentemente sin pensar qué iba a pasar. Algunas veces de ser tan pendejo uno tiene que aprender. Eso a mí no me quita el derecho de amarla. La respeto y la amo con mi vida".