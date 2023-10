Adele homenajeó a Matthew Perry, actor de Friends, durante su concierto en Las Vegas

La pérdida de Matthew Perry dejó un gran vacío en la industria del entretenimiento y entre sus fanáticos. En cuanto se conoció que el actor había sido encontrado muerto, la artista británica Adele -que estaba por salir al escenario en Las Vegas- decidió rendirle un homenaje.



Los hechos se dieron en horas de la noche del sábado 28 de octubre, cuando el portal TMZ confirmó que el actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. La cantante Adele decidió tomar un momento de su show para referirse al famoso.

Aunque no lo conoció en persona, Adele señaló que fue una de las fanáticas de la serie Friends, en la que Matthew Perry interpretó al querido personaje de Chandler Bing.

Precisamente, la artista recalcó que el papel de Perry en la famosa serie fue "probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos". Agregó que estaba muy conmovida con la noticia, pues sin saberlo el actor le había dado grandes alegrías en su vida.

"Siempre es tan impactante, especialmente alguien que te hizo reír y que trajo tanta alegría a tu vida que no lo sabes. Esto es lo que me parece tan extraño, nunca lo había conocido en mi vida", indicó la intérprete de 'Rolling In The Deep'.



Disfrazada de un personaje de 'La familia Addams' por la época de Halloween, Adele se tomó un momento en su concierto de Las Vegas para señalar que "recordaré por siempre a su personaje".



Publicidad

Además, la artista recordó que recientemente Matthew Perry reveló en su autobiografía 'Friends, Lover and the Big Terrible Thing' algunos de los problemas que enfrentó por causa de la adicción a las bebidas alcohólicas.

"Era tan abierto con sus luchas contra la adicción y la sobriedad que creo que fue increíblemente valiente", concluyó la artista británica en su concierto.

De esta manera, Adele se unió al luto que enfrenta este fin de semana Hollywood y el gremio de actores, entre ellos, varios de los que han lamentado la repentina muerte del famoso.



A las emotivas despedidas se sumó la actriz Gwyneth Paltrow, quien se atrevió a confesar que en 1993, cuando conoció a Matthew Perry, se dio algunos besos con él.

Publicidad

"Tomamos cervezas en el bar local de la universidad, nos besamos en un campo de hierba larga. Fue un verano mágico", confesó la actriz en su cuenta de Instagram y añadió que para ese entonces Perry ya había grabado el piloto de Friends.

Paltrow agregó que Perry estaba nervioso por la salida del primer capítulo de la serie que se convirtió en su catapulta a la fama y una de las más vistas en los 90.

"Estaba nervioso, esperando que su gran oportunidad estuviera a la vuelta de la esquina. Lo fue. Seguimos siendo amigos por un tiempo hasta que nos distanciamos, pero siempre me alegré de verlo cuando lo hice. Estoy súper triste hoy, como muchos de nosotros. Espero que Matthew esté en paz por fin", aseguró.