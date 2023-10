Matthew Perry: las películas y series en las que trabajó, además de Friends

Matthew Perry fue encontrado sin vida la noche del sábado 28 de octubre de 2023 al interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos. A lo largo de sus 54 años de vida fue reconocido por su participación en varias series y películas.



Sin lugar a duda, lo que mandó a Matthew Perry al estrellato fue su papel de Chandler Bing en la exitosa y recordada serie Friends, una comedia de los años 90 que duró 10 temporadas y tuvo 200 episodios.

Su carisma y talento lo convirtieron en uno de los personajes favoritos de los televidentes, junto a sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt Le Blanc.

Ahora los fanáticos de la serie, alrededor del mundo, lo recuerdan por sus líneas y diálogos, que quedaron en la inmortalidad luego de su partida. Pero además de Friends hay muchas otras producciones que hicieron inolvidable a Matthew Perry.



Una de las primeras oportunidades que tuvo el actor en el mundo del séptimo arte fue en la película Una noche en la vida de Jimmy Reardon en 1988. Luego de esto vinieron importantes participaciones en series como Second Chance, Our Town y El milagro de Ana Sullivan.

Desde entonces se empezó a notar el talento que Matthew Perry tenía para la comedia y atrapar al público con su carisma. Sin embargo, una de las mejores oportunidades del momento fue aparecer en un capítulo de Beverly Hills 90210, la serie más vista en 1991.

Antes de Friends, Perry tuvo la oportunidad de participar en otra serie de comedia llamada Home Free, aunque fue cancelada tras su primera temporada.

Luego del éxito de la serie, Matthew Perry tuvo la oportunidad de protagonizar películas como Fools rush in, junto a Salma Hayek en 1997, y 17 otra vez, al lado de Zack Efron en 2009.



También se destacó en largometrajes como Vidas paralelas, Casi héroes, Tango para tres, Falsas apariencias, Mi encuentro conmigo, Numb o Birds of America. En las series de comedia continuó su camino con Studio 60 y Go On.

Junto a Courtney Cox, de Friends, compartió set en la serie Cougar Town, mientras que con Lisa Kudrow, también de la famosa serie, trabajó en Web Therapy. Uno de sus trabajos más recientes fue en la serie The Odd Couple, desde 2015 hasta 2017.

Además, su trabajo como escritor se catapultó con la publicación de su autobiografía, que salió en octubre de 2022, llamada Friends, Lover and the Big Terrible Thing.