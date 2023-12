Al padre de Britney Spears le amputaron una pierna, reveló TMZ

Hay revuelo en la farándula internacional luego de que el portal de noticias internacionales TMZ revelara que Jaime Spears, padre de Britney Spears, tuvo que ser sometido a la amputación de una pierna.

La intervención se realizó hace un mes, pero se conoció a través del medio citado este 6 de diciembre. Agregaron que el señor Spears está "psicológicamente devastado" por la situación.

La amputación de la pierna, según el reporte de los médicos, se dio luego de que Jaime Spears sufriera una grave infección en una rodilla. Esto, aparentemente, lo derivó una cirugía a la que se sometió el empresario a inicios de los 2000.

Hace más de 20 años, Jaime Spears se sometió a una reemplazo de rodilla que desencadenó una infección. Ahora, a sus 71 años, luego de haber pasado por varios centros médicos tratando de recuperarse, la solución final que encontraron los profesionales fue retirar la pierna.

El portal internacional reveló que el papá de Britney Spears se sometió a cinco complicadas cirugías antes de que los médicos consideraran la amputación.

Señalaron también que la afectación emocional que está sufriendo actualmente Jaime Spears no solo se debe a la pérdida de su pierna, sino también a las revelaciones en su contra que hizo la princesita del pop, Britney Spears, en su libro autobiográfico The woman in me.

Cabe recordar que, para los fanáticos de Britney Spears, el padre de la cantante no es la persona favorita, luego de muchos años en los que tuvo la custodia de la artista y, según las revelaciones de ella en su autobiografía, explotó su fama.

A pesar de todo esto, TMZ señaló que la reciente situación de salud de Jaime Spears habría "ablandado" a la artista que en septiembre de 2021 recuperó su libertad. Una fuente cercana reveló al portal que Britney se habría preocupado por el estado de su padre y hasta ofreció enviarle dinero para ayudarlo.

Esto último sería parte del plan que Britney Spears emprendió a sus 42 años para recuperar sus relaciones familiares. Recientemente, a la princesa del pop se le ha visto salir de fiesta e, incluso, por su cumpleaños, invitó a su madre Lynne a Los Ángeles. También ha intentado reconectarse con su hermana menor, Jamie Lynn.