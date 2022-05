Alejandra Azcárate reveló la razón por la cual la “echaron” de la universidad

La actriz y presentadora bogotana Alejandra Azcárate le concedió una entrevista a la directora de Los Informantes, María Elvira Arango, en la que reveló los difíciles momentos que atravesaron ella y su esposo, Miguel Jaramillo, tras ser señalados de tener supuestos vínculos con una 'narcoavioneta' incautada en la isla de Providencia.

Confesó haber “conocido los sótanos del infierno” por todos los comentarios en redes sociales, por la “prensa amarillista” y sus enemigos que la tildaban a ella y su pareja de narcotraficantes.

No se ha demostrado que tanto Alejandra como Miguel hayan cometido algún delito; sin embargo, las repercusiones y consecuencias para los dos han sido muy duras.

Durante la entrevista, Alejandra Azcárate también reveló un suceso que le cambió la vida totalmente. La actriz indicó que la expulsaron de la universidad “por hacer copia”.

“En cuarto semestre iba perdiendo una materia y para pasarla tenía que sacar 4,5 en el examen final, Entonces no había posibilidad. Yo le dije a una compañera que porfa me dejara copiar porque no tenía forma de pasar y ella de querida me dejó copiar. Saque 4, 7 y la magistrada me dijo ‘’oiga usted siendo la peor del curso saca 4,7” y yo saqué mis dotes actorales y le dije que estudiando”, manifestó Alejandra.

No obstante, la profesora no le creyó y, “como me correspondía y me merecía”, la expulsaron de la universidad por copia. Pese a ello, la actriz expresó que, si no hubiera sido por eso, no hubiera hecho lo que completamente la llenaba y constituir una carrera en el mundo del entretenimiento.

Vea la entrevista completa de Alejandra Azcárate en Los Informantes aquí.