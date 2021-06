Alí Humar le decía a El Gordo Benjumea: “cuando decida irse me avisa, a ver si nos vamos los dos"

Las palabras de Alí Humar cobran vigencia ahora que se encuentra en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a donde ingresó el pasado 14 de junio por afecciones relacionadas con el COVID-19.

¿Por qué el legendario Alí Humar se encuentra hospitalizado y en “estado crítico”?

El actor, director y libretista recordó un homenaje que le hicieron a El Gordo Benjumea en Día a Día y por el que le pidieron enviarle un saludo.

Alí Humar dijo, en una entrevista con Caracol Radio, que ese mensaje lo editaron porque “yo tengo un humor muy raro, pero al Gordo sí se lo mostraron como lo había enviado yo inicialmente”.

“Lo que yo le decía al Gordo era: ‘¿cómo así que usted sigue vivo? Sea serio, hombre que a estas alturas ni usted ni yo teníamos por qué estar así. Más bien le voy a proponer una cosa, cuando decida irse me avisa, a ver si nos vamos los dos y nos vamos mamando gallo que es lo que de verdad sabemos hacer’”, recordó.

Alí Humar contó que tras el homenaje, “el Gordo me llamó y me dijo que le fascinó el mensaje ‘y le cojo la cancha, pero no me vaya a hacer trampa y no se me vaya a ir usted primero’. Le dije: ‘eso le digo yo a usted, Gordo marica, no se me vaya a ir primero’, y me falló”.

