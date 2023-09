Alina Lozano y Jim Velásquez denuncian que los extorsionaron con fotos íntimas de ella

Alina Lozano y Jim Velásquez se convirtieron en una de las parejas que más da de qué hablar en el mundo de las redes sociales. Nuevamente lo hacen, pero en esta oportunidad por un caso de extorsión por cuenta de unas supuestas fotografías íntimas de la actriz.



Fue la propia Alina Lozano quien denunció esta situación. Según la artista, contactaron a Jim Velásquez y le exigieron dinero a cambio de no hacerlas públicas en redes sociales.

De acuerdo con la actriz, su pareja estaba molesta y le cuestionó por haber compartido imágenes de ese tipo, aunque se defendió asegurando que eso había sido cuando tenía unos 25 años. También precisó que eran imágenes de su cuerpo y no se le veía la cara, por lo que no había manera de que la reconocieran.

En el vivo en Facebook, Alina Lozano también mostró a Jim Velásquez, quien se vio conmovido hasta las lágrimas porque se sentía incómodo al saber que su supuesta esposa había compartido las fotografías. Pese a esto, ella le insistió en que no podía tomar una actitud negativa en su contra, pues no había hecho nada malo.

Al final, recalcaron que no accedieron a pagar la supuesta extorsión por las tres fotos que los criminales decían tener en su poder.

Alina Lozano se defendió de internauta que la criticó: “Amo ser gurre”

En días pasados, a través de sus historias de Instagram la actriz Alina Lozano se defendió luego de que un internauta la criticara y le dejara un comentario en el que la llamó “gurre”.

Por esto, la artista no guardó silencio y aprovechó para enviar un mensaje de amor propio. “Como siempre, compartiendo los valiosos y nutritivos comentarios”, indicó en primera instancia.

La actriz aprovechó las palabras del usuario para invitar a su seguidores a una transmisión en vivo que tendría un contenido valioso, según precisó.

“Me dio un argumento para hacer un en vivo superespecial, porque sí soy un gurre y a mucho honor y me encanta", expresó Alina Lozano.