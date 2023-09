Amante de Neymar está relacionada con Clara Chía, revela el paparazzi Jordi Martin

En días pasados estalló nuevamente un escándalo de infidelidad por parte del futbolista Neymar a su esposa Bruna Biancardi, quien atraviesa sus últimas semanas de embarazo . Ahora se conoció la identidad de la que sería la amante del brasileño y sorprende que es cercana a Clara Chía Marti, nueva pareja de Gerard Piqué.



Se trata de Carola Gil, una bella joven que vive en Barcelona y que fue captada besándose con el jugador de fútbol en Sala Apolo, una discoteca de la ciudad. Esta información la confirmó en el programa 'Amor y Fuego' el paparazzi español Jordi Martin, quien fue el que grabó el beso entre Neymar y la mujer.

Pero además de eso el paparazzi conoció la identidad de la joven y descubrió que tiene cercanía con dos personas que hacen parte de la farándula internacional: la cantante y actriz argentina, Tini, y la nueva novia de Gerard Piqué, Clara Chía .

Martin señaló que Carola Gil habría conocido a Neymar de la misma manera en la que Piqué conoció a Clara Chía, cuando ellas los atendieron como meseras en una famosa discoteca de Barcelona. Esto debido a que las dos mujeres fueron compañeras de trabajo como meseras, luego Clara empezó a trabajar en Kosmos, empresa de su actual pareja.

Pero por otro lado, Jordi Martin también señaló que Carola Díaz es "la mejor amiga de Tini", la famosa cantante argentina. Esto quedó en evidencia a través de las redes sociales de la supuesta amante de Neymar, pues tiene muchas fotos al lado de la cantante y se dejan comentarios bastante amorosos.

El paparazzi agregó que tras grabar a Díaz y Neymar besándose en la discoteca, recibió mensajes del entorno de ambos pidiéndole que no sacara a la luz la información. "Me han pedido que no revelara esta información, pero ese es mi trabajo. Les puedo decir que el mismo entorno de amigos de Neymar me ha confirmado que tiene una relación con ella".

Según Martin, para nadie era un secreto que en Barcelona el futbolista tuvo varias aventuras con mujeres, traicionando a Bruna Biancardi, pero que en esta ocasión la relación con Carola Díaz parece ir más en serio. "Llevan muchos meses viéndose, Carola ha viajado a París varias veces para estar con él; estuvo en su cumpleaños", señaló el español.



Por otro lado, Bruna Biancardi reaccionó a los videos de Neymar con esta joven en Barcelona y publicó un mensaje en sus redes señalando que, por ahora, estará enfocada en llevar tranquila las últimas semanas de su embarazo.

"Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. Pero estoy en la recta final de mi embarazo, mi foco y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es todo en lo que voy a pensar por el momento", escribió.