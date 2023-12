Ahora no

Amparo Grisales quedó molesta porque Yo me llamo Rosalía fue eliminada: "No fue unánime" Amparo Grisales y Pipe Bueno, jurados de Yo me llamo, se enfrentaron una vez más por sus diferentes opiniones sobre la imitadora de Rosalía. Finalmente, el cantante popular dio el veredicto y eliminó a la participante.