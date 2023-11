Anahí y su emotivo mensaje en el primer concierto de RBD en Medellín: "Gracias por existir"

El primer concierto de RBD en Medellín fue todo un acontecimiento para los miles de fanáticos que llegaron desde tempranas horas de la mañana del viernes para asegurar las mejores ubicaciones. Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Anahí, quien salió al escenario con una camiseta en la que se leía "Colombia, tierra querida".



A las 9:00 p.m. del viernes 3 de noviembre Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez salieron al escenario del Atanasio Girardot para deleitar a cerca de 45 mil personas con canciones como 'Sálvame', 'Tras de mí' y 'Soy Rebelde', entre otros, durante dos horas.

La lluvia apareció en un punto de la noche, pero incluso eso fue un motivo para que los artistas mexicanos recordaran su concierto de hace 18 años en el mismo escenario, en el que ni una tormenta alejó a los fanáticos del lugar. Este año, Anahí fue la encargada de salir al escenario en medio de la lluvia y dar unas palabras al público.

"Te amo mucho Colombia", empezó diciendo la mexicana que dio vida a Mia Colucci en la telenovela, mientras estaba arrodillada en el escenario y agregó "como hace 18 años, nos llovió, que lluevan bendiciones y amor en el mundo, que llueva la paz y todo el amor que este mundo necesita".

Luego, la mexicana agregó que "no quiero que te me mojes mucho Medellín. Solo quiero decirte que esta noche nos has regalado un sueño hecho realidad a estas cinco personas".

Finalmente, Anahí agradeció al público "por existir, porque gracias a ustedes existe RBD. ¡Qué viva Colombia!".

Por su parte, Dulce María también recordó que "han pasado 18 años desde que tocamos aquí por primera vez y nunca olvido que fue el primer concierto internacional de RBD en el que nos quedamos con la boca abierta, aquí en Colombia. Tengo que agradecerles por no dejar de soñar, por no olvidar nuestras palabras, por acompañarnos en cada batalla y creer en mí particularmente".



#RBDEnMedellín “Colombia aquí estamos, lo logramos”. Dulce María esta noche el primer concierto de RBD en Medellín 🇨🇴 pic.twitter.com/EusH3LmmCl — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) November 4, 2023

Los próximos conciertos de la banda mexicana en Medellín son los días 4, 5 y 6 de noviembre y se espera que a cada uno también vayan cerca de 45 mil asistentes, para un total de más de 160 mil fanáticos que vivieron el 'Soy Rebelde Tour' en la capital antioqueña.