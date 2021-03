Andrea Serna y Daniella Álvarez lo esperan esta noche en Desafío The Box, donde usted también ganará

Desafío The Box se abre este lunes a las 8:00 p.m. en Tobia, Cundinamarca, a 74 kilómetros de Bogotá.

Andrea Serna, su presentadora, cuenta lo que los súper humanos enfrentarán en las pruebas.

Los participantes tendrán competencias en el Box Blanco, donde no se puede tocar el piso; el Box Azul, en el que se realizan los retos acuáticos; el Box Amarillo, el campo terrestre donde se medirán con desafíos al estilo militar, y el Box Negro, el de eliminación.

Daniella Álvarez, la anfitriona, será la “encargada de las buenas noticias, porque independientemente de los castigos y de las cosas que vayan a pasar en este Desafío les digo a los televidentes que tienen un premio millonario para ganarse, así que todas las noches estén súper conectados”.

La exreina nunca pensó que volvería a este programa.

“Pensé que tenía que tomar un plan B, dejar esto de lado y reinventarme, pero es muy bonito saber que Caracol y el Desafío confiaron en mí a ojo cerrado, porque no sabían cómo iba a ser mi recuperación. Cuando me sentía un poco desanimada, como cansada, decía ‘tengo que ir al Desafío, me tengo que levantar’.

Publicidad

Para conocer a los 44 súper humanos del Desafío The Box y más de esta producción de Caracol Televisión ingrese aquí.