Andrea Valdiri paró en seco a funcionario de Londres en medio de viaje: "No me la dejé montar"

En medio de los rumores de una supuesta separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, la pareja se mostró feliz en su viaje por Europa, el que él le regaló a la famosa en su cumpleaños. Mientras las especulaciones desaparecen, la influenciadora reveló los peores momentos que ha pasado en el viejo continente.



A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera contó entre risas los "chascos" que ha pasado en Europa. En la mayoría, la influenciadora planteó que por ser latina ha sido juzgada por los funcionarios europeos.

Valdiri señaló que el primer momento desagradable lo pasó en Londres. "En Migración, nosotros llevábamos todos nuestros papeles y nos tocó con un chico de unos veinticinco años. Lo primero que Felipe le pregunta es si habla español, el tipo nunca nos respondió, pero en su identificación decía Ramiro Suárez".

La bailarina apuntó que el funcionario "tenía una cara de latino", pero decidió hablarles en inglés, por lo que ella lo miraba atentamente para entenderle.



"Me le quedé mirando porque no le entendía y llega y me die "no me mire", me lo dijo en español, y entonces le dije 'ah, sí hablas español, me parece muy atrevido que me digas que no te mire cuando me estás hablando. ¿A dónde miro, al piso?, ¿te parece que te falto al respeto?'. El tipo se quedó callado, pero yo no me la dejé montar", aseguró la colombiana.

Andrea Valdiri señaló que le pareció que el hombre fue prepotente y le dejó con una mala impresión del recibimiento en ese país; además, reveló que en el aeropuerto de Edimburgo un oficial la obligó a borrar un video que grabó con su celular. Pero los malos ratos no terminaron ahí, en Escocia la famosa también vivió algo que le dejó un mal sabor de boca.

"Fuimos a una gasolinera y Felipe quería una cerveza. Pide la cerveza y la tipa se le queda viendo con cara de 'hijueputona' y le dice que no, que le muestre el pasaporte", recordó la creadora de contenido.



Detalló que su pareja, efectivamente, regresó por su pasaporte y con mucha calma se lo mostró nuevamente a la cajera. Sin embargo, ni con el documento que verificaba su mayoría de edad, "a ella no se le dio la gana de venderle la cerveza, eso me pasa por andar con peladitos".

Para Andrea Valdiri, todas estas experiencias demuestran unas grandes diferencias entre los europeos y los latinos. "Aquí la gente es fría, uno como latino es más amable, como 'buenos días, ¿qué se te ofrece?', pero aquí no, te miran feo y uno sin saber ni un jopo de inglés cómo queda".