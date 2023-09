Andrés Calamaro aclaró por qué abandonó el escenario del Festival Cordillera: "Esta es mi derrota"

Durante el fin de semana del 23 y 24 de septiembre de 2023, 65.000 personas disfrutaron de la segunda edición del Festival Cordillera en Bogotá. Uno de los puntos negativos fue la presentación del argentino Andrés Calamaro, la cual terminó antes de lo planeado, ¿qué fue lo que pasó?



Miles de personas se reunieron a las 7:45 de la noche del domingo 24 de septiembre en el escenario Cordillera, dispuesto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, para ver al cantante argentino Andrés Calamaro en vivo.

Se tenía previsto que el artista de 62 años estuviera en el escenario hasta las 9:15 de la noche, pero todo terminó de manera abrupta y sin muchas explicaciones a las 8:50 p. m., dejando decepcionados a decenas de asistentes.

Tras la situación, el mismo artista se pronunció en sus redes sociales sobre lo sucedido, pidiendo perdón a los asistentes al festival y señalando que todo se debió a problemas con la altura de la ciudad. Negó que estuviera enfrentando problemas de salud o que fuera un tema de mala organización.



"Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad (en la) que tanto me quieren", empezó diciendo el cantante argentino.

Andrés Calamaro estuvo sentado en el piano, caminó un poco por el escenario y alcanzó a interpretar grandes canciones como Flaca, La parte de adelante, Maradona, Paloma, entre otras.

"Mis disculpas a mis compañeros, mi gente que nos esperaba y la impecable organización. Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy. Quizá llega el día de cortarme la coleta. Espero poder volver o dar lo mejor de mí", señaló el cantante en su publicación.



Las palabras de Andrés Calamaro alertaron a sus seguidores por un posible retiro de los escenarios. Sin embargo, nuevamente el cantante salió a explicar que seguirá con sus conciertos programados a pesar del impasse en Bogotá.

"Las malas noticias vuelan y las buenas caminan silenciosas... Faltaron dos canciones y el saludo torero, no obstante sufro un recital imperfecto como una pequeña derrota personal... Me estaba afectando la altura como ya me pasó en el alto Perú y en Cochabamba", dijo en otra publicación el cantante argentino.



Andrés Calamaro agregó una disculpa para las personas que se habían preocupado por su salud y señaló que está bien. "Me afectó la altura, veníamos de tocar en la meseta y en Europa, me estaba costando respirar... No son problemas de salud y mucho menos de logística u organización", apuntó.