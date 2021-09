Andy Rivera , cantante de música urbana, les mostró a sus seguidores de Instagram su nueva adquisición: se trata de una camioneta BMW M50i. El artista manifestó que ese vehículo es una “bendición” y una “recompensa al trabajo duro”.

Andy Rivera se dejó ver muy emocionado por haber comprado esa camioneta. Indicó que es un sueño hecho realidad.

“Me estoy dando un gusto, algo que quería, que me he soñado. Siento que es un detalle que te dice que lo estás haciendo bien”, afirmó Andy Rivera.

El pereirano no ocultó su felicidad al encenderla y poner su música a todo volumen.

“La soñé mucho, tenía pegadas fotos, la tenía en todo lado. Me está costando asimilar este momento, me siento soñando”, agregó.

Además, invitó a sus seguidores a que sigan sus sueños y que trabajen duro para conseguir lo que anhelan

Publicidad

“La constancia, no rendirse y la suma de los días practicando algo es lo que nos vuelve expertos y profesionales. No desfallezcan, con toda y crean en ustedes”, concluyó.