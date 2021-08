¿Andy Rivera tiene novia? ¿Hubo una infiltrada?: Jhonny Rivera dio detalles de fiesta de su hijo

Por medio de un video, Jhonny Rivera, cantante de música popular , contó una divertida historia a la que se vio expuesto en una fiesta de cumpleaños de su hijo, Andy Rivera.

“Vean pues les cuento la historia de lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de Andy. Una fiesta con muchos invitados, artistas. Cuando ya se fue todo el mundo nos quedamos un combito, Andy con la novia y todos ahí”, empezó a contar el cantante de música de popular.

Esto último llamó fuertemente la atención de los fanáticos que siguen a Jhonny y Andy Rivera, así como también de los seguidores de Lina Tejeiro, exnovia del artista urbano.

Jhonny Rivera no se detuvo allí, pues lo que él quería contar era que una “infiltrada” logró colarse en la fiesta y compartir con todos los invitados.

Según Jhonny, en un comienzo el intérprete de ‘La oficial’ le dijo a su padre: “Mira la señora que nos hizo la comida está por allá solita”.

Como agradecimiento, Andy Rivera invitó a la mujer a que se uniera a la celebración y compartiera con ellos mientras comían, cantaban y disfrutaban de la fiesta.

Publicidad

En determinado momento, Andy Rivera se volvió a la mujer para felicitarla por la supuesta comida que había preparado para los invitados, pero la sorpresa vino cuando la mujer preguntó “¿cuál comida?, yo no preparé nada, yo me infiltré en la fiesta, entró una gente y me metí detrás”, relató Jhonny.

En medio de risas, Jhonny Rivera confesó que llegó a la conclusión de que si la mujer les quisiera hacer algo malo lo hubiera hecho, así que decidieron continuar departiendo con ella a pesar de que “se les goterió la fiestica”. Eso sí, aseguró, reforzaron las medidas de seguridad.

En cuanto a la “nueva novia” de Andy Rivera, su padre especificó que el evento tuvo lugar hace un tiempo, pues el cantante urbano cumple años en octubre.