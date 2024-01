Arelys Henao vivió peligrosa situación con una fanática: "Decía que si me veía me iba a apuñalar"

La historia de Arelys Henao cada noche en Caracol Televisión ha cautivado a los televidentes. Sin embargo, todavía quedan muchas historias en la vida de la cantante colombiana que siguen causando sorpresa a sus seguidores.

En diálogo con la periodista española Eva Rey, la artista popular reveló la experiencia más incómoda que vivió con una fanática. Arelys Henao contó que una fanática "se obsesionó conmigo" y llegó a afectar su seguridad.

La cantante indicó que la situación, que inició con una admiración desbordada, terminó en amenazas contra su vida, por lo que ella tuvo que mudarse de su casa para evitar una tragedia.

Según Arelys Henao, tuvo una fanática que encontró el lugar en el que ella vivía y se presentaba allí casi todos los días. "Yo la veía rondando y rondando mi casa, yo vivía en un edificio y ella quería infiltrarse y que alguien le vendiera fotos de mí en pijama o desayunando".

Publicidad

Por fortuna, la mujer no consiguió su cometido, pues no se le permitió el ingreso al edificio y nadie se prestó para tomar fotos escondidas a la cantante. Pero esto generó una reacción bastante peligrosa.

"Como no lo logró, terminó escribiéndome por Twitter, ofreciéndome cuchillo. Me decía que si me veía me iba a apuñalar", recordó la intérprete de Señor prohibido.

La cantante agregó que en esas situaciones "uno debe tener paciencia y obviamente yo trato de cuidarme mucho, pero mis seguidores me quieren mucho. De pronto era una niña que tenía una condición psicológica, se obsesionó en ese momento y luego le pasó, eso fue hace unos 7 u 8 años, yo no volví a saber de ella".

Publicidad

Arelys Henao en el momento no realizó denuncias y su decisión fue cambiar de casa. "Mis seguidores son muy lindos conmigo, me cuidan, mis 'arelistas' van a los conciertos y ayudan con el anillo de seguridad, me consienten".

Finalmente, Henao concluyó que ella es "una mujer dada al pueblo, soy muy confiada y estaré en este mundo hasta que Dios me lo permita".