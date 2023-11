Aura Cristina Geithner reveló detalles de episodio viral con Niurka Ramos: fue un "show preparado"

Un momento viral muy recordado de Aura Cristina Geithner se dio cuando la colombiana pasó por el concurso mexicano Soy tu doble y se enfrentó a la polémica Niurka Ramos.



El suceso se dio en 2014 y, todavía hoy, es meme en las redes sociales. Tras casi 10 años de lo ocurrido, Aura Cristina Geithner reveló el diálogo con La Red, de Caracol Televisión, lo que realmente sucedió en ese episodio en el que se sintió "humillada ante el mundo".

Sobre su participación en el reality, la famosa recordó que "era una situación de estrés constante", pero ella logró demostrar su talento para la actuación y el canto, hasta que llegó el episodio en el que tuvo que imitar a Gloria Trevi.

"Yo no sé si reír o llorar, me llevaron a sentencia y arrancó el show", recordó Geithner, revelando por primera vez que "muchas veces para alcanzar audiencia o viralidad, se negocia para hacer parte del show y alcanzar los puntos que se necesitan para la productora. Cuando me lo propusieron dije, 'bueno, juguemos'".

Según el relato de la actriz, desde la producción del programa le dieron indicaciones, "me dicen 'haz lo que sea, písale el vestido a la otra, compórtate así, ofende', y así lo hice". Siguió las indicaciones al pie de la letra, pero no contaba con que eso la llevaría a un enfrentamiento con la autodenominada 'Reina escándalo', Niurka Ramos.

Publicidad

Aura Cristina describió el momento como un "show preparado" del que ella no sabía el desenlace. "Me agarra esta jurado y empieza a despotricar de mí, a minorarme, rebajarme, pordebajearme", recordó la famosa colombiana.

La colombiana indicó que en el momento, aunque no estaba preparada para eso, "intenté seguir el juego y defenderme, pero cuando salí de ahí, salí llorando y llamé al productor de talento y le dije 'no quiero ser parte de este juego'".



Entre lágrimas, Aura Cristina reveló que se sintió "humillada ante millones de televidentes" y juró que "no va a volver a pasar, para mí fue una lección de vida. Hasta hoy he recibido muchas propuestas de realities y de solo saber que entran en ese juego digo no".