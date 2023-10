Bad Bunny impactó junto a Pedro Pascal y con disfraz de Shrek en Saturday Night Live

Bad Bunny se presentó en el programa televisivo Saturday Night Live de la cadena estadounidense NBC y revolucionó las redes sociales con sus personajes y los famosos con los que compartió escena.



Saturday Night Live es uno de los programas de humor más vistos en los Estados Unidos y es reconocido por producir cortos graciosos con sus invitados, entre los que destacan actores, músicos, entre otros famosos. El programa llegó a la parrilla de programación en 1970 como una creación de Lorne Michaels.

La aparición de Bad Bunny en el capítulo del 21 de octubre es más especial de lo que parece. Normalmente el programa tiene dos invitados, uno principal y otro musical; el primero es el que da el monólogo y realiza los sketches, mientras el segundo se presenta en vivo con su música.

En muy pocas ocasiones, una sola estrella ocupa el lugar de ambos invitados y eso fue lo que consiguió Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny. Este logro lo han conseguido también Billie Eilish, Harry Styles, Elton John, Britney Spears y Taylor Swift, entre otros.



"Me llamo Benito y estoy muy emocionado de estar aquí en 'Sábados Gigan...', perdón, esto es SNL. Las personas se preguntan si puedo presentar este programa porque el inglés no es mi primer idioma, no sé si lo sepan, pero yo hago lo que quiera", empezó su monólogo el artista.

En la noche de Bad Bunny también hicieron presencia otros famosos como el actor Pedro Pascal, el cantante de The Rolling Stones Mick Jagger y la también artista musical Lady Gaga.

Junto a Pedro Pascal, el puertorriqueño no solo realizó uno de los famosos monólogos del programa, sino que también protagonizaron uno de los sketches en el que ambos aparecieron vestidos de ancianas.



Mick Jagger también participó en uno de los cortos humorísticos junto a Bad Bunny, en el que los dos se vistieron de monjas. Por su parte, Lady Gaga fue la encargada de darle la bienvenida al cantante al programa.

Sin embargo, la imagen que se quedó en la mente de los fanáticos del 'Conejo malo' y que se hace tendencia en las redes sociales es la de Bad Bunny vestido del famoso ogro Shrek para uno de los sketches.