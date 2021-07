‘Belleza absurda’, el desfile de Colombiamoda que visibilizó a la mujer desde la diversidad

Uno de los desfiles más impactantes en Colombiatex y Colombiamoda fue el de ‘Belleza absurda’, que relata las historia de 28 mujeres que desde sus diferencias hacen parte del mundo de la moda .

“‘Belleza Absurda’ nace después de 5 años en un accidente que tuve, me quemé las piernas, el 33% de mi cuerpo y cuando empecé a ver el mundo, empecé a verme y no me sentía parte de él; yo sentía que era algo defectuoso imperfecto”, manifestó la creadora del desfile Juliana Paucar.

Para su creación, Juliana se inspiró en la top modelo rusa Khristiana, quien después de llegar a la fama se cansó de las exigencias de su profesión con su cuerpo.

En 2017, en la Semana de la Moda de Nueva York, presentó un controversial desfile celebrando la diversidad de cuerpo, pieles, formas y géneros.

“(Esto es) para que personas en Medellín y Colombia empiecen a empoderarse de su propia historia y darse cuenta que hay muchísimos referentes”, agregó Natalia.

Este movimiento busca abrir un espacio dentro de la industria de la moda.

“De que todos tenemos derecho de mirarnos y sentirnos a gusto con lo que vemos en el espejo. Decidí exponerme, de darme la oportunidad de contar lo que soy, de dejarme contagiar por otras historias”, expresó Laura Morales, modelo de 'Belleza absurda'.

Este desfile hizo recordar a muchos que la belleza va más allá de lo físico, es un estado de la mente y del alma.