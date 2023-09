Camilo reaccionó molesto a fotos de Índigo que se filtraron en España: "Muy irrespetuoso"

El cantante colombiano Camilo hizo un importante reclamo en sus redes sociales, luego de que la cara de su hija Índigo fuera publicada en una fotografía tomada por un paparazzi español. Cabe recordar que el colombiano y su esposa Evaluna Montaner han insistido en no mostrar a su hija públicamente.



La situación se dio en medio de un reciente viaje que la pareja realizó a España, cuando fueron captados por los reporteros dando un paseo por las calles de Madrid junto a la pequeña Índigo. Los famosos fueron reconocidos por los paparazzi, quienes revelaron en varias fotos la cara de la menor, sin el consentimiento de sus padres.

A través de sus redes sociales, el colombiano reveló detalles del momento y expresó su molestia con lo sucedido. "Estábamos saliendo de un lugar, tomando café. Había dos paparazzis afuera tomando fotos y yo dije ‘upa, okay’. Pero, la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa, como violando el espacio personal", empezó diciendo el cantante.

Agregó que la niña empezó a llorar debido a la proximidad de los extraños, por lo que él tomó la palabra y les pidió que no mostraran a su hija. "Índigo se asustó y ella que nunca llora en la calle, que es supertranqui, se puso a llorar porque se asustó", dijo.



Según Camilo, tuvo una conversación amena con los reporteros. "Le dije 'compadre, un favor, ¿te puedo pedir que me cuides a Indi? No le tomes fotos a ella'. Y él me dijo que tranquilo, que 'es más, no puedo publicar nada de la niña porque me meto en un problema legal'".

El intérprete de Vida de rico señaló que confió en las palabras del paparazzi, por lo que le permitió que le tomara fotos a él y a Evaluna juntos. Sin embargo, horas más tarde las fotos de su hija llorando se hicieron públicas en la prensa internacional.

"El man muy irrespetuoso, luego de prometernos que no le tomaría fotos a Indi, sale y las publica, y justo en las que sale llorando", reclamó el cantante colombiano.



Evaluna y Camilo anunciaron, desde que la cantante estaba en embarazo, que no tenían intención de mostrar la cara de su hija en sus plataformas, ya que debía ser decisión de ella hacer parte de la vida pública de su familia.