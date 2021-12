¿Problemas en el paraíso? Camilo y Evaluna revelan que fueron a terapia de pareja

Que Camilo y Evaluna hablen de su relación o demuestren públicamente el amor de pareja no es raro y siempre es celebrado por sus seguidores, pero una revelación reciente alertó a varios.

En un podcast de Amazon llamado ‘En la sala’, la actriz y cantante venezolana Evaluna habló sobre su embarazo, su relación con el intérprete de ‘Vida de rico’ y ‘Pesadilla’ y la importancia de la salud mental, pero lo que más llamó la atención fue que conversaran de la terapia de pareja.

En el diálogo, Camilo y Evaluna dieron lo que, para ellos, son los 5 tips para una relación sana. Entre ellos están la buena comunicación y la cercanía con Dios.

“Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, le dijo Evaluna a Camilo.

Y luego Camilo y Evaluna enfatizaron en los secretos para mantener un matrimonio estable.

“Yo tengo una relación con Dios. Aparte de eso, siento que es superimportante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos. Amo a mi psicóloga, ella es increíble”, confesó Evaluna Montaner.