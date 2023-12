Cancelaron transmisión de concierto de Karol G en un municipio de Antioquia

En días pasados, Karol G anunció una gran sorpresa a sus fanáticos en Antioquia. Como lo había anticipado, llevaría el espectáculo del Mañana será bonito fest a otros municipios del departamento completamente gratis.



A través de pantallas gigantes que estarán ubicadas en parques y plazas principales de 23 municipios de Antioquia, el concierto del sábado 2 de diciembre será transmitido en vivo y completamente gratis para los habitantes.

Sin embargo, un día antes del anuncio se conoció que Marinilla, uno de los municipios seleccionados, ya no tendrá la transmisión. La mala noticia para los habitantes la dio a conocer la Alcaldía municipal.

"El Municipio de Marinilla informa a la comunidad que ante las recientes eventualidades en materia de seguridad y convivencia y en consonancia con las recomendaciones emanadas del Consejo de Seguridad extraordinario que se realizó el 28 de noviembre de 2023, ha tomado la decisión de no llevar a cabo la transmisión del concierto de Karol G, programado para el sábado 2 de diciembre de nuestro municipio", se lee en el comunicado.



La decisión se da a raíz de la ola de violencia que está enfrentando el municipio y que las autoridades locales intentan frenar con diferentes medidas. Entre ellas, el toque de queda para menores de 18 años pasadas las 10:00 p.m., y también se prohibió el parrillero en moto.

Así las cosas, la transmisión se llevará a cabo en los siguientes municipios : Arboletes, Apartadó, Caucasia, El Bagre, Puerto Berrío, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Rionegro, La Ceja, Jardín, San Roque, Vegachí, Santa Fe de Antioquia, Bello, Barbosa, La Estrella, Caldas, Envigado, Urrao y Ciudad Bolívar.

Publicidad

Las pantallas gigantes, según confirmó la Gobernación de Antioquia, estarán ubicadas en parques y otros sitios públicos de los municipios mencionados.



"Hemos podido instalar pantallas gigantes en 23 municipios de Antioquia para que este espectáculo sin igual no sea únicamente para quienes viven en Medellín", señaló Aníbal Gaviria, gobernador del departamento.

Pero eso no es todo, en el Valle de Aburrá también estarán instaladas este tipo de pantallas para las personas que no lograron adquirir su boleta. Estarán ubicadas en Bello, Barbosa, La Estrella, Itagüí, Caldas y Envigado.

Se estima que 80.000 fanáticos asistan a las dos fechas del Mañana será bonito de Karol G en el Atanasio Girardot, pero con esta estrategia está claro que la artista puede superar los 100.000 asistentes.